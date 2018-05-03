Модернизированные МиГ-31К впервые примут участие в военном параде в Москве

Фото: ТАСС/Анатолий Семехин

В параде Победы в Москве впервые примут участие модернизированные МиГ-31К, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"В авиационной составляющей праздника, помимо современных самолетов Су-57, Су-ЗОСМ и МИГ-29СМТ, примут участие модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал", – цитирует Шойгу ТАСС.

В этом году по Красной площади проедут перспективные образцы вооружения и военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2", боевые машины "Терминатор", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", беспилотники, мотовездеходы и снегоходы.

Министр напомнил, что в четверг, 3 мая, пройдет вторая ночная тренировка парадных расчетов. Генеральная репетиция намечена на 6 мая.

Ранее зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин рассказал, что разработка гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал" шла параллельно с модернизацией высотного истребителя-перехватчика МиГ-31.