Столичный оператор подключит новых абонентов через мобильное приложение

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Оператор Tele2 позволит абонентам получить SIM-карту через мобильное приложение, рассказали в пресс-службе оператора. Система ID.Abonent удаленно идентифицирует клиентов на базе биометрических технологий. Пользователи смогут стать абонентами не выходя из дома

В мобильном приложении ID.Abonent можно удаленно подтвердить подлинность документов, зарегистрировать SIM-карту и активировать ее. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно загрузить паспорт и сделать селфи. Готовый документ можно скачать по ссылке в SMS. Приложение также позволяет будущим абонентам выбрать номер.

После покупки SIM-карты в интернет-магазине ее можно бесплатно получить курьером в течение одного-двух дней.

"Развитие качественно нового формата продажи SIM-карт, не существующего ранее в отрасли, – это шаг к взаимовыгодной бизнес-модели, когда и потребитель, и компания остаются в выигрыше. Клиент получает простоту, удобство и скорость при подключении к Tele2, а оператор выстраивает гибкую и мобильную розничную сеть с минимальными издержками на ее содержание и обслуживание. ID.Abonent – это возможность стать абонентом Tele2 не выходя из дома и потратить на это минимум времени и усилий", – заявил генеральный директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин.

В марте сообщалось, что Минкомсвязи хочет легализовать в России виртуальные SIM-карты. Проект планируют подготовить к концу 2019 года.

В феврале стало известно, что Tele2 и компания Ericsson договорились о внедрении систем и ПО ERS для сетей 4G/3G/2G с поддержкой технологии 5G в России. Проект позволит повысить скорости передачи данных, модернизировать сеть и подготовить ее к запуску стандарта 5G.

Соглашение предполагает совместную работу в 27 регионах России, включая Москву и Петербург. В рамках соглашения партнеры установят более 50 тысяч новых базовых станций в стране.