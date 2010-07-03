В России могут легализовать виртуальные SIM-карты

Минкомсвязи хочет легализовать в России виртуальные SIM-карты. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Как считают в ведомстве, изменений в законодательство не потребуется, а нормативную базу уже начали разрабатывать. В частности, специалистам предстоит определить, по каким правилам абоненты будут менять оператора. Как пишут СМИ, проект планируют подготовить к концу 2019 года.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который запрещает перепродажу SIM-карт без разрешения оператора связи. А в июле 2018 года Владимир Путин подписал поправки к закону "О связи", направленные на борьбу с нелегальным распространением SIM-карт. Операторов связи обязали предоставлять мобильные услуги только тем абонентам, сведения о которых внесены в автоматизированную систему расчетов. Кроме того, операторы должны проверять достоверность информации об абоненте.