В России могут ужесточить правила продажи сим-карт

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Законопроект, который запрещает перепродажу сим-карт, внесли в Госдуму. Документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Член Совета Федерации Людмила Бокова предлагает внести изменения в статью 44 федерального закона "О связи".

В пояснительной записке сказано, что документ запретит распространять сим-карты тем лицам, которые не уполномочены на это оператором связи.

В июле прошлого года Владимир Путин подписал поправки к закону "О связи", направленные на борьбу с нелегальным распространением сим-карт в России. С июня 2018 года операторы связи должны предоставлять мобильные услуги только тем абонентам, достоверные сведения о которых будут предоставлены оператору связи и внесены в его автоматизированную систему расчетов. Их также обязали проверять достоверность сведений об абоненте.