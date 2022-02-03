Дуров раскритиковал команду WhatsApp из-за уязвимостей

19:54
Фото: depositphotos/rafapress
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал приложение WhatsApp и его команду за многократно выявляемые уязвимости. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"С момента создания WhatsApp вряд ли был момент, когда он был безопасным: каждые несколько месяцев исследователи обнаруживают новую проблему безопасности в приложении", – отметил Дуров.
Создатель Telegram сослался на одно из исследований американской компании Boldend. Ее эксперты нашли в WhatsApp уязвимость, благодаря которой злоумышленники получают доступ к переписке жертв.
Дуров добавил, что ему тяжело поверить в некомпетентность специалистов, которые осуществляют поддержку мессенджера WhatsApp.
Как сообщают эксперты, выявить, что кто-то посторонний получил доступ к аккаунту в WhatsApp, можно благодаря разделу "Настройки". Следует перейти в пункт "Связанные устройства" и убедиться, что там нет посторонних записей.
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