Неделя главных трендов Рунета Russian Internet Week пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 12 по 13 декабря в столице пройдет Russian Internet Week – серия мероприятий, посвященных цифровому контуру России. RIW объединит в себе несколько блок-конференций по ключевым темам цифровой экономики, мастер-классы и стратегические секции. Спикеры представят главные тренды отраслей цифровой экономики, наметят планы на будущее и подведут итоги года.

Ключевые темы RIW-2022:

Тренды отраслей цифровой экономики

Digital-трансформация

Digital в фарме

Технологии для инфраструктуры

Маркетплейсы и электронная коммерция

Новые бизнес-модели рекламного рынка

Искусственный интеллект

EdTech

Технологии рынка недвижимости

Взаимодействие государства и общества в цифре

Наука, технологии и инновации: что ожидает нас в ближайшее время

Каждая из тем будет раскрыта в формате helicopter-view: хедлайнер блок-конференции выступит с ключевым докладом, а далее тема дня будет раскрыта на более узконаправленных секциях. Таким образом, каждый участник RIW сможет получить исчерпывающие знания по интересующей теме, познакомиться с мнениями экспертов отрасли и детально погрузиться в проблематику дискуссий.

"В этом году мы хотим детально разобрать каждую заявленную тему, а ключевой особенностью RIW-2022 мы считаем эксклюзивность контента и экспертность спикеров. Мы уверены, каждый участник мероприятия получит не только новые знания и полезные контакты, но и сформирует собственное мнение и позицию относительно дальнейшего развития той или иной сферы. Наша миссия – собрать на одной площадке ключевых игроков отрасли и выработать отраслевые позиции по заявленным темам", – отмечает Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК, организатор Russian Internet Week – 2022.

Организатор RIW-2022 – Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), поддержку оказывают Минцифры России, АНО "Цифровая экономика", Координационный центр доменов, RU.РФ, ведущие технологические игроки, работающие на российском рынке, а также многие представители отрасли цифровой экономики и смежных отраслей.

Заявку на участие в качестве спикера можно подать уже сейчас – prog@runet.group. Вход осуществляется по индивидуальным приглашениям организаторов.

Оставить заявку можно по ссылке.

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