Семь новых космонавтов вступили в российский отряд

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В российском отряде космонавтов появились семь новых участников. Они успешно сдали экзамены, говорится на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Всем кандидатам была присвоена должность космонавтов-испытателей. "Решением комиссии квалификация космонавта-испытателя присвоена Константину Борисову, Александру Горбунову, Александру Гребенкину, Алексею Зубрицкому, Сергею Микаеву, Кириллу Пескову и Олегу Платонову", – заявили в "Роскосмосе".

Участники программы перед аттестацией проходили двухлетний курс общекосмической подготовки. По информации госкорпорации, космонавты, которые получили удостоверения, прошли отбор в отряд космонавтов в 2018 году. Два года назад проводился второй открытый конкурс, желающие могли подать заявки.

До этого момента в российском отряде было 23 космонавта.

В прошлом году был объявлен новый набор в отряд космонавтов. Заявки перестали принимать летом 2020 года. Этот набор стал в истории российской космонавтики третьим, который прошел открытым. В результате отбор смогут пройти четыре человека.

Ранее на Международной космической станции отказала российская система получения кислорода. Экипаж МКС сообщал, что небольшая трещина в российском модуле "Звезда" возникла из-за удара с внешней стороны.