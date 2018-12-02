Утвержден экипаж "Союз МС-11" для новой миссии на МКС

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Госкомиссия на Байконуре утвердила основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-11". Он в понедельник, 3 декабря, отправится к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил представитель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, передает РИА Новости.

В полет отправятся россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн. Дублирующем составе – космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

Старт ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-11" запланирован на 3 декабря 14:31 по Москве, стыковка с МКС произойдет в тот же день в 20:36 по Москве.

Первоначально запуск был запланирован на конец декабря. Однако после аварии ракеты с предыдущим кораблем "Союз МС-10" было принято решение провести его чуть раньше.

Авария, о которой идет речь, произошла 11 октября. Экипаж десятого "Союза" – россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг – не попали на станцию и приземлились через 20 минут после старта. Ракета не смогла вывести на орбиту корабль "Союз МС-10" из-за неисправности датчика разделения первой и второй ступеней.