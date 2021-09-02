Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о сбое в работе соцсети

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Пользователи соцсети Instagram в разных странах сообщают о неполадках в ее работе. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Отчеты о проблемах поступают из США, Канады, Австралии, Филиппин и Новой Зеландии.

Около 52% пользователей столкнулись с неполадками в работе приложения, 25% не могут подключиться к серверу, еще 23% сообщили о проблемах в работе веб-сайта Instagram.

До этого крупный сбой в работе Instagram произошел в июле. Тогда жалобы на работу соцсети поступили из США, Канады, Бразилии, Аргентины и Великобритании.