Google намекнула на дату официального релиза ОС Android 13

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Компания Google представила заметку к патчу безопасности для Android 13, из которой следует, что официальный релиз новой операционной системы может состояться 1 сентября 2022 года. Об этом сообщает "Газета.ру".

Из заметки следует, что новая версия AOSP (Android Open Source Project) будет поставляться с патчем безопасности от 1 сентября.

Однако, несмотря на данное обозначение, Google может перенести дату официальной презентации. Например, так произошло в 2021 году, когда ОС Android 12 стала доступна пользователям лишь спустя две недели после презентации AOSP.

В настоящее время Android 13 находится в стадии бета-тестирования, в котором принимают участие Samsung, Realme, Xiaomi, Asus, Vivo, OnePlus и Oppo.

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