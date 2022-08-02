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Политика

16:44

Motorola экстренно отменила презентацию смартфонов

технологииполитика

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Компания Motorola экстренно отменила презентацию телефонов, которую ранее запланировали на 2 августа. Об этом сообщили на портале Android Authority.

Известно, что компания собиралась анонсировать раскладной смартфон Razr 2022, а также флагманское устройство X30 Pro.

Руководство Motorola не сообщило о причине отмены, однако Android Authority видит проблему в визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, а также усилившейся напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем.

Генеральный директор мобильного подразделения Lenovo и Motorola Чен Цзиня разместил в социальной сети сообщение с извинением за отмену мероприятия.

"С сожалением информирую вас, что анонс новых продуктов Moto, запланированный на сегодня, был отменен", – написал он.

Позже в Weibo появился пост с извинениями в официальном аккаунте бренда.

"Мы глубоко сожалеем о случившемся и благодарим вас за вашу горячую поддержку новых продуктов Moto. Для получения информации о новинках следите за официальной платформой Moto", – говорится в сообщении.

Ранее компания Xiaomi объявила о выходе новинки – кнопочного телефона с сенсорным экраном Qin F22 Pro на базе Android 12. В компании разработку назвали "королем кнопочных телефонов". Стоимость гаджета в ретродизайне составляет 150 долларов, или 8 400 рублей.

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