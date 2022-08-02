Motorola экстренно отменила презентацию смартфонов

16:44
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Компания Motorola экстренно отменила презентацию телефонов, которую ранее запланировали на 2 августа. Об этом сообщили на портале Android Authority.
Известно, что компания собиралась анонсировать раскладной смартфон Razr 2022, а также флагманское устройство X30 Pro.
Руководство Motorola не сообщило о причине отмены, однако Android Authority видит проблему в визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, а также усилившейся напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем.
Генеральный директор мобильного подразделения Lenovo и Motorola Чен Цзиня разместил в социальной сети сообщение с извинением за отмену мероприятия.
"С сожалением информирую вас, что анонс новых продуктов Moto, запланированный на сегодня, был отменен", – написал он.
Позже в Weibo появился пост с извинениями в официальном аккаунте бренда.
"Мы глубоко сожалеем о случившемся и благодарим вас за вашу горячую поддержку новых продуктов Moto. Для получения информации о новинках следите за официальной платформой Moto", – говорится в сообщении.
Ранее компания Xiaomi объявила о выходе новинки – кнопочного телефона с сенсорным экраном Qin F22 Pro на базе Android 12. В компании разработку назвали "королем кнопочных телефонов". Стоимость гаджета в ретродизайне составляет 150 долларов, или 8 400 рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: