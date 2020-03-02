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Технологии

09:17

В Рособрнадзоре назвали новые технологии при проведении ЕГЭ

технологии образование дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Представители Рособрнадзора рассказали о новых технологиях, которые будут задействованы во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в нынешнем учебном году. Об этом сообщает RT.

По словам экспертов, в нескольких регионах России применят технологию определения подозрительного поведения экзаменуемых с помощью нейросети. Машинное зрение задействуют на базе действующей системы видеонаблюдения в местах проведения тестирования.

"Система посредством нейросети определяет возможные нарушения по поведению человека на видеозаписи и фиксирует их (формирует "подозрение на нарушение"), такие "подозрения на нарушения" поступают на верификацию онлайн-наблюдателю", – объяснили в ведомстве.

Онлайн-наблюдатели будут вручную оценивать поступающие в систему сообщения. Оценка удаленного эксперта затем отправится непосредственно на место проведения экзамена.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла акция "Дни сдачи ЕГЭ с родителями". В ходе сокращенного пробного экзамена родители школьников могли вживую ознакомиться с процедурой проведения экзамена и решить задания предусмотренных регламентом типов.

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