Первый трейлер игры GTA VI выпустят 5 декабря

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Первый официальный трейлер шестой части Grand Theft Auto (GTA) опубликуют 5 декабря в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщила американская видеоигровая компания Rockstar Games в соцсети X.

После появления информации о выходе трейлера новой части GTA пост в Сети собрала за час более 520 тысяч лайков и 30 тысяч комментариев, а поделились публикацией с друзьями более 184 тысяч раз.

В компании же заявили, что шестая часть серии GTA будет более масштабной, чем пятая. Так, события в GTA VI будут происходить в мегаполисе Вайс Сити – виртуальном аналоге Майами. Игроки должны будут управлять двумя персонажами – мужчиной Джейсоном и девушкой Лусией.

GTA V вышла в 2013 году, и с этого момента ее продали во всем мире более 190 миллиона раз. Создатели заработали более 8 миллиардов долларов при бюджете в 265 миллионов долларов, поэтому пятую часть называют самой успешной в истории.

Ранее Rockstar Games изменил дизайн своего сайта. Оказалось, что одним из нововведений стала новая иконка логотипа фирмы. Фанаты заметили, что если навести на него курсор, то лого начнет переливаться розовым и бирюзовым – цветами, которые соответствуют цветовой палитре GTA: Vice City, являющейся одной из наиболее популярных частей серии.



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