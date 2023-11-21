Компания Rockstar обновила сайт перед выходом трейлера GTA 6 – СМИ

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Американский разработчик видеоигр Rockstar Games изменил дизайн своего сайта, намекнув на место действия сюжета шестой части Grand Theft Auto. Об этом сообщает игровой портал Rockstar Intel.

Фанаты серии видеоигр, последняя часть которой вышла в 2013 году, обратили внимание на обновление интерфейса сайта, которое, как считают геймеры, было сделано из-за подготовки к скорому выходу трейлера GTA VI.

Оказалось, что одним из нововведений стала новая иконка логотипа фирмы. Фанаты заметили, что если навести на него курсор, то лого начнет переливаться розовым и бирюзовым – цветами, которые соответствуют цветовой палитре GTA: Vice City, являющейся одной из наиболее популярных частей серии.

По мнению некоторых геймеров, такое дизайнерское решение может иметь скрытый смысл, а именно указывать на то, что действие предстоящей игры будет разворачиваться в виртуальном аналоге Майами – городе Вайс Сити.

Ранее Rockstar подтвердила, что в начале декабря она представит первый трейлер игры GTA VI. Газета "Коммерсант" предположила, что показ трейлера состоится 8 декабря на церемонии The Game Awards 2023.

Как рассказал президент Rockstar, творческий руководитель студии Сэм Хаузер, показ трейлера игры приурочат к 25-летию компании.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на свои источники заявляли, что анонс игры может произойти в ноябре, а в декабре покажут первый трейлер. Один из инсайдеров указывал, что релиз самой игры состоится уже в 2025 году.

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