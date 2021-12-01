Продажи устройств для умного дома выросли на 34% в 2021 году

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С начала 2021 года спрос на устройства для умного дома в сети "МегаФон Ритейл" вырос на 34% в натуральном выражении и 41% в денежном, рассказали в пресс-службе компании.

Повышенный интерес к данной категории товаров специалисты "МегаФона" объясняют растущей потребностью в оптимизации энергопотребления. Еще один фактор – желание потребителей повысить уровень комфорта и безопасности жилья.

Отмечается, что серьезное влияние на растущий спрос на устройства для умного дома оказала пандемия: люди стали проводить больше времени дома. Пики продаж устройств данной категории аналитиками "МегаФона" фиксировались в 2021 году с января по март, когда большая часть граждан перешла на удаленку, а также в мае и октябре – в период нерабочих дней.

Генеральный директор "МегаФона Ритейл" Владимир Скурихин отмечает, что, по прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для умного дома до 2023 года составят в среднем около 30%. Отмечается данный тренд и в России.

"Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для умного дома еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста", – подчеркивает Скурихин.

В компании уточняют, что несколько лет назад главным инструментом для управления умным домом выступал смартфон, однако сейчас связующим звеном зачастую становятся смарт-колонки с голосовым управлением.

Именно этот тип устройств занял наибольшую долю продаж – 62%. Лидером в соответствующей категории стала "Яндекс.Станция Мини": спрос на нее вырос на 44%.

Далее в рейтинге следуют "Яндекс.Станция Лайт" (22,5%) и JBL Link Portable (21%). В общей сложности продажи всех моделей колонок выросли на 38% в количественном выражении и на 47% – в денежном.

Пользуются спросом и интеллектуальные системы освещения (10,4%), а также смарт-розетки для экономии и учета электричества (6,4%). С начала этого года продажи умных розеток выросли на 15 и 33% в штуках и в деньгах соответственно.

В целом за неполный год средняя цена покупки устройств для умного дома увеличилась до 4 671 рубля (на 11%).

Отмечается, что автоматизация домов наиболее популярна у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.