В работе Twitter произошел сбой

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Пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter, сообщает портал Downdetector, который отслеживает перебои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Уточняется, что чаще всего о неполадках заявляют в городах Японии, в Нью-Йорке и Лондоне. От московских пользователей также поступают жалобы.

Ранее пользователи Twitter приняли ошибку за новую функцию соцсети. Они отметили, что, когда они писали ответ на публикацию, после чего удаляли его и снова нажимали "Ответить", у них появилось удаленное ранее сообщение, которое можно было редактировать.