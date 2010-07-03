Минобороны протестировало "военный интернет"

Министерство обороны РФ протестировало работу "военного интернета". Речь о передаче данных в рамках автономной сети по сверхдальним линиям с использованием шифрования, сообщает газета "Известия".
В ходе испытаний обмен данными со скоростью 300 мегабит в секунду велся между полевыми пунктами управления на расстоянии более двух тысячи километров.
Специалисты передавали информацию по локальной беспроводной сети, позволяющей обмениваться файлами большого объема.
Во время испытаний, которые состоялись в Центральном военном округе, использовали цифровые и мобильные комплексы видео-конференц-связи МКС-П и МК ЗВКС и станции космической связи Р-438-Н "Белозер".
Для создания автономной беспроводной сети использовали около 1,5 тысячи современных средств связи. В учениях задействовали более 4,5 тысячи военнослужащих.
Ранее сообщалось, что на рассмотрение Госдумы внесен законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой смогут только идентифицированные по номеру телефона пользователи.
Как следует из пояснительной записки, при идентификации пользователей электронной почты будет использоваться абонентский номер. Процедура будет действовать на основании договора об идентификации между организатором сервиса электронной почты и оператором связи.
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