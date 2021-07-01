На 11 станциях МЦД организовали единую систему бесшовного Wi-Fi

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На 11 станциях МЦД провайдер цифровых сервисов "ТрансТелеКом" и РЖД внедрили технологию бесшовной сети Wi-Fi. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

"Новая система объединяет Wi-Fi-сети в зонах пешеходных переходов, конкорсов, платформ, в помещениях станций и в вагонах поездов", – говорится в сообщении.

Пассажиры смогут пользоваться качественной и бесперебойной связью, перемещаясь между вагонами поезда и различными зонами станций. По словам специалистов, при снижении уровня сигнала современное оборудование автоматически переподключает абонентов с одной точки доступа на другую.

Технология внедрена на станциях Волоколамская, Окружная, Стрешнево, Опалиха, Пенягино, Славянский бульвар, Курьяново, Новодачная, Долгопрудная, Нахабино, Остафьево.

В мае сообщалось, что с начала текущего года на столичных улицах появились еще 334 точки доступа к бесплатному Wi-Fi.

Руководитель проекта "Общегородской Wi-Fi" в столичном департаменте информационных технологий Александр Харитонов рассказал, что в пределах Садового и Третьего транспортного кольца насчитывается более 3,7 тысячи точек доступа к бесплатному беспроводному интернету.