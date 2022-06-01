В WhatsApp появится функция редактирования сообщений

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В WhatsApp появится возможность редактировать текстовые сообщения, передает "Газета.ру".

Функция в ближайшем будущем появится в приложениях для Android, iOS и компьютеров. Пользователи мессенджера смогут исправлять опечатки и дополнять информацию в уже отправленных сообщениях.

Впервые эта возможность появилась в WhatsApp пять лет назад, однако тогда разработчики отказались от функции по неизвестным причинам.

Ожидается, что история изменений, которая позволила бы просмотреть неотредактированные сообщения, не будет отображаться. Однако эта функция находится в стадии разработки, поэтому планы WhatsApp на этот счет могут измениться.

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp можно сгенерировать отчет об активности пользователя.

В отчете будут содержаться данные о номере телефона пользователя, времени и количестве редактирований фотографии профиля и имени, заблокированных номерах и изменениях настроек конфиденциальности.

