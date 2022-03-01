Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе сервиса

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Пользователи из ряда стран пожаловались на сбои в работе сервиса Facebook. Об этом свидетельствуют данные сайта Downetector.

Проблемы начались после 04:00 по московскому времени. По данным на 05:30 часов утра, 66% пользователей пожаловались на работу веб-сайта, 24% – на работу приложения, 10% сообщили, что не смогли авторизоваться.

В частности, с проблемами столкнулись жители Соединенных Штатов, Великобритании, Германии и Франции.

Ранее сбой произошел в Instagram. 73% российских пользователей сообщили о трудностях при работе с приложением, 14% – не смогли зайти в профиль, а 13% столкнулись с проблемами при посещении веб-сайта соцсети.

До этого сбой произошел в Twitter. Пользователи из разных стран указывали на ошибки в работе веб-сайта, приложения, а также сообщали о плохом соединении с сервером.