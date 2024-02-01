01 февраля, 17:29Технологии
Арестованный хакер Хорошилов признал вину в DDos-атаках на информационные объекты РФ – СМИ
Фото: Следственный комитет РФ
Математик Артем Хорошилов, ранее арестованный по делу о DDos-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры РФ, сознался в содеянном. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В ходе проведения следственных действий Хорошилов заявил, что вину в инкриминируемом преступлении признает", – отметил собеседник агентства.
Более того, мужчина заявил о готовности сотрудничать со следствием.
Решение об аресте Хорошилова ранее вынес Лефортовский суд Москвы. Его обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 274.1 УК РФ ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации").
До этого ФСБ задержала жителя Кемеровской области, вступившего в киберподразделение украинских хакеров, организующих атаки на российские информационные ресурсы. Подобные действия мужчины расценили как преступление по статье о госизмене.
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