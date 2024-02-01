Арестованный хакер Хорошилов признал вину в DDos-атаках на информационные объекты РФ – СМИ

Фото: Следственный комитет РФ

Математик Артем Хорошилов, ранее арестованный по делу о DDos-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры РФ, сознался в содеянном. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе проведения следственных действий Хорошилов заявил, что вину в инкриминируемом преступлении признает", – отметил собеседник агентства.

Более того, мужчина заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Решение об аресте Хорошилова ранее вынес Лефортовский суд Москвы. Его обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 274.1 УК РФ ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации").

До этого ФСБ задержала жителя Кемеровской области, вступившего в киберподразделение украинских хакеров, организующих атаки на российские информационные ресурсы. Подобные действия мужчины расценили как преступление по статье о госизмене.

