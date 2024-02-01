Apple признала официально устаревшим еще один MacBook Pro

Фото: 123RF/thithawat

Американская компания Apple признала 13-дюймовый MacBook Pro устаревшим продуктом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на MacRumors.

Отмечается, что данная модель была выпущена в июне 2012 года, это последний Mac со встроенным приводом CD/DVD. Его продавали до октября 2016 года, затем заменили другой моделью.

Клиенты, которым нужен привод CD/DVD, могут купить у Apple внешний SuperDrive, но для использования привода с современными MacBook необходим адаптер USB-C, говорится в сообщении.

Компания считает устройство технологически устаревшим, если его сняли с продажи более семи лет назад. При этом у обсуждаемого MacBook есть право на продленный период бесплатной замены аккумулятора, который ограничивается 10 годами с момента поступления в продажу, несмотря на новый статус.

Добавляется, что Apple прекратила поддержку модели в 2020 году. Наиболее актуальной версией программного обеспечения macOS для устройства является Big Sur.

Ранее сообщалось, что Apple может удалить из своих умных часов Watch Ultra 2 и Watch Series 9 датчик, определяющий содержание кислорода в крови, на фоне ситуации с нарушением патентных прав медицинской технологической компании Masimo.

Между тем компания Samsung представила смартфоны линейки Galaxy S24 со встроенным искусственным интеллектом. Все модели доступны в четырех цветах, диагональ их экранов будет составлять от 6,2 до 6,8 дюйма.

"Техно": компания Apple представила свои новинки