Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" начнет работать в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" будет создана уже в этом году, сообщает пресс-служба Минспорта.

"В соответствии с поручением президента РФ, Минспорт России в 2021 году создаст единую цифровую платформу ГИС "Физическая культура и спорт" (ГИС ФКиС)", – сообщает министерство.

Отмечается, что первыми протестируют новую платформу семь общероссийских спортивных федераций и шесть регионов России – Мордовия, Татарстан, Белгородская, Оренбургская, Ульяновская области и ХМАО. Как заявил глава Минспорта Олег Матыцин, внедрение системы позволит повысить доступность спорта и физкультуры за счет информирования граждан об онлайн-услугах.

"В свою очередь государство получит объективные данные о вовлеченности людей в спорт, необходимые для достижения "спортивного" показателя национальных целей развития России – увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году. Спортивные организации и спортсмены получат современные цифровые сервисы и инструменты взаимодействия, а также данные для принятия решений", – рассказал Матыцин.

Ранее депутат Московской городской думы Ольга Мельникова рассказала, что сейчас в Москве действуют 600 волонтеров старше 55 лет. Они занимаются экологическими инициативами, спортом, искусством, социальными начинаниями и патриотическими мероприятиями. Депутат МГД заявила, что современный волонтер должен быть не только активным, но и технически подкованным, а также не должен бояться учиться.