Приложение "Метро Москвы" стало призером премии AVA Digital Awards 2021

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Приложение "Метро Москвы" стало платиновым призером премии AVA Digital Awards 2021 в американском Далласе. Жюри признало его лучшим среди 2 500 претендентов в категории "Приложение для госсектора"‎, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"Мы опередили приложения управления водным транспортом Сан-Франциско и метрополитена Лос-Анджелеса, встав в один ряд крупнейшими компаниями-призерами: Microsoft, AT&T Business Multimedia Solutions, American Medical Association и другими", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что число пользователей приложения уже превысило 4,4 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в обновленной версии мобильного приложения "Метро Москвы" появился чат-бот, который ответил на вопросы пассажиров уже более 85 тысяч раз. Чаще всего у метробота спрашивали о практичных вещах, в частности пассажиры узнавали о переносе баланса "Тройки" в приложении "Метро Москвы" или о стоимости поездок.