Чат-бот метро ответил на вопросы пассажиров более 85 тыс раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Чат-бот столичного метро Александра ответил на вопросы пассажиров более 85 тысяч раз. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Чаще всего у метробота спрашивали о практичных вещах. Пассажиры узнавали о переносе баланса "Тройки" в приложении "Метро Москвы" или о стоимости поездок. Также около 20% пользователей ведут с ботом интеллектуальные разговоры или просят рассказать анекдот.

Уточняется, что чат-бот Александра появился в обновленной версии мобильного приложения "Метро Москвы" с 17 ноября 2020 года. Позднее, 25 декабря 2020 года, он стал доступен в мессенджерах WhatsApp, Telegram, а также в аккаунте столичного метрополитена "ВКонтакте".

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