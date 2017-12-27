В Роскосмосе назвали виновных в неудачном запуске с космодрома Восточный

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Должностные лица "Роскосмоса" и гендиректора головных предприятий-разработчиков, участвовавших в подготовке к пуску с космодрома Восточный 28 ноября, получат выговоры. Дисциплинарные взыскания рекомендовала применить специальная комиссия, сообщает "Газета.ру".

Выговоры будут сделаны исполнительному директору Роскосмоса по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрею Мазурину, директору департамента обеспечения качества и надежности Роскосмоса Виктору Чапоргину и генеральному директору ФГУП "ЦНИИмаш" Олегу Горшкову".

Также выговоры получат гендиректор РКЦ "Прогресс" (разработчик ракеты "Союз-2") Александр Кирилин, глава НПО имени Лавочкина (разработчик разгонного блока "Фрегат") Сергей Лемешевский, гендиректор НПЦАП имени Пилюгина (разработчик системы управления) Ефим Межирицкий и глава корпорации "ВНИИЭМ" (изготовитель спутника "Метеор") Леонид Макриденко.

"Комиссия отметила, что организации-разработчики не уделили должного внимания анализу возможных причин и последствий потенциальных несоответствий, которые связаны с особенностями запуска разгонного блока "Фрегат" в составе ракеты-носителя "Союз" с космодрома "Восточный", и разработке возможных мероприятий по недопущению их проявления", – говорится в сообщении.

Неудачный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" состоялся 28 ноября на космодроме "Восточный". Ракета стартовала штатно, однако, разгонному блоку "Фрегат" не удалось вывести спутники на целевую орбиту.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин объявил о завершении работы аварийной комиссии, расследовавшей обстоятельства неудачного пуска ракеты-носителя.