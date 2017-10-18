Российские военные испытали новую ракету для комплекса "Искандер"

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Испытания новой ракеты для ракетного комплекса "Искандер" завершены на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. Новые типы ракет призваны повысить дальность и точность "Искандеров".

Минобороны также работает над созданием нового переспективного ракетного комплекса шахтного базирования, передает РИА Новости. Уже начаты его испытания в интересах Вооруженных сил.

Начальник полигона генерал-майор Олег Кислов уточнил, что новые серийные образцы систем ВПО передают в войска только после боевых стрельб в "Капустином Яру". Кроме того, Кислов рассказал, что на этом полигоне проходят испытания нового "Универсального пункта боевого управления" и средств систем предупреждения о ракетном нападении.

Ранее сообщалось, что в конце сентября военные провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь".