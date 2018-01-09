Эксперт рассказал о причинах проблем с компьютерами после обновления Windows

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Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян заявил, что компьютеры после обновления Windows могли перестать работать из-за снижения производительности.

По его словам, обновление частично решало ошибку в дизайне процессоров Intel и всей архитектуры x86. Однако он добавил, что "чистого" решения этой проблемы нет, поэтому создатели патчей "импровизируют".

Эксперт пояснил, что при закрытии ошибки сильно снижается производительность, сообщает RT. Компания AMD отрицала, что ее процессоры подвержены этой критической уязвимости, в отличие от Intel. Чтобы решить проблему с компьютерами на процессорах AMD, придется подождать, поскольку закрыть уязвимость только программными методами нельзя, предположил Казарян.

Пользователи Windows пожаловались на проблемы с запуском компьютеров, после чего Microsoft приостановила распространение обновлений, устраняющих уязвимости Spectre и Meltdown. Компания выяснила, что некоторые чипсеты AMD не соответствуют документации, ранее предоставленной Microsoft для разработки путей смягчения последствий уязвимостей.