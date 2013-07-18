В "Аэроэкспрессе" введут бесконтактную оплату билетов через турникет

В "Аэроэкспрессе" планируют ввести бесконтактную оплату билетов через турникет. Об этом рассказала в эфире "Москва FM" пресс-секретарь компании "Аэроэкспресс" Надежда Доржиева.

"В ближайшее время мы хотим ввести возможность бесконтактной оплаты картами Visa PayWave и MasterCard PayPass через турникеты. Можно будет оплатить проезд, просто приложив карту к турникету", – сообщила Доржиева.

На сегодняшний день билеты на "Аэроэкспресс" можно приобрести в кассах на вокзалах и в аэропортах, а также через мобильное приложение обладателям устройств на платформах iOS и Android.

Кроме того, клиенты Сбербанка могут оплатить билеты по SMS. Для этого достаточно подключить услугу "Мобильный банк" и отправить SMS-запрос на номер 900. В ответ придет код подтверждения оплаты электронного билета.