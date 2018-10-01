Столичный оператор посчитал интернет-трафик в международном роуминге

Фото: depositphotos/FS-Stock

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги роуминговой активности в летний период. Оказалось, что его абоненты за границей скачали в 7 раз больше трафика, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе оператора.

Отмечается, что в июне-августе 2018 года оператор увеличил список стран с безлимитным интернетом с 54 до 89. Наибольшую активность показали пользователи в Турции, Украине и Белоруссии.

Самыми экзотическими направлениями стали Бермудские острова, Бурунди, Замбия, Монтсеррат, Острова Кука, Сент-Люсия, Южный Судан и Ямайка.

В связи с чемпионатом мира по футболу, этим летом в сети Tele2 зарегистрировалось в два раза больше гостей из других стран, чем годом ранее. Наибольший приток иностранных абонентов в этом году был из Китая. На втором месте по числу зарегистрировавшихся оказались туристы из США, а третье место занял Казахстан.

Еще охотнее путешественники пользовались мобильным интернетом – летом 2018 года интернет-трафик в гостевом роуминге увеличился в несколько раз. Самыми активными потребителями услуг передачи данных оказались аргентинцы – они показали прирост по объему трафика год к году в 6100 раз.

Оператор выяснил, что в путешествиях по России самыми общительными оказались абоненты из Москвы – они проговорили в поездках по России на 76% больше минут, чем годом ранее.

В июне-августе этого года больше всего минут проговорили в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге. А столичные абоненты активнее всего пользовались голосовой связью в Краснодаре, Владимире и Туле.