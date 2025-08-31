Столичный суд ограничил доступ к сайту и приложению для заказа премиальных авто Wheely

Фото: depositphotos/andreyuu

Мещанский суд Москвы приостановил работу сервиса по заказу премиальных авто с водителями Wheely из-за нарушения антитеррористических требований. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение судебного органа.

Уточняется, что суд удовлетворил соответствующее заявление прокурора и огранил доступ к информации, размещенной в Сети, а также приложению на интернет-странице и в магазине приложений AppStore.

По сведениям суда, диспетчеры легковых такси и перевозчики должны ежедневно, в режим онлайн, передавать сведения о водителях ГИС ЕРНИС. Это, в частности, необходимо для обеспечения безопасности жизни и здоровья пассажиров, так как перевозчик должен соответствовать определенным нормативам безопасности.

Ранее судебные приставы закрыли крупнейший в Екатеринбурге торгово-развлекательный центр "Гринвич" из-за угрозы для посетителей. Решение принял Ленинский районный суд по иску прокуратуры. Причиной стали выявленные нарушения в антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.

