"Коммерсант": в Москве начался суд по делу о коррупции генерала ФТС Мурышова

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В 235-м гарнизонном военном суде начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС генерал-майора Дмитрия Мурышова и директора ООО "Вектор Фрахт" Дмитрия Нестеренко, передает газета "Коммерсант".

Мурышова обвиняют в двух эпизодах получения взяток, а Нестеренко проходит как посредник.

Мурышова и его двух посредников арестовали в декабре 2022 года. По версии следствия, генерал-майор получил через посредника Илью Окорокова три взятки на 5,8 миллиона рублей от участников внешнеэкономической деятельности, специализирующихся на импорте товаров в Россию. Взамен он пообещал содействие в перемещении товаров через таможенную границу.

Еще одну взятку в размере 4,4 миллиона рублей Мурышов получил через Окорокова и Нестеренко. В декабре 2023-го СК обвинил Мурышова в четырех эпизодах получения взятки на сумму более 10 миллионов рублей.