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22 июля, 14:02

Происшествия

Мужчина в Перми попытался дать сотруднику ФНС взятку в листьях салата

Фото: телеграм-канал "112"

Мужчина в Перми решил передать 500 тысяч рублей в листьях салата сотруднику налоговой службы в качестве взятки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные регионального управления ФСБ России.

Там уточнили, что речь идет о сотруднике коммерческой организации. Его удалось задержать при попытке передачи взятки.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина хотел с помощью нее добиться прекращения налоговых проверок. В отношении него завели уголовное дело о взятке.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта Подмосковья Мстислава Дымнича по делу о получении взятки в особо крупном размере.

"Безопасный город": в Москве задержан мужчина за попытку дачи взятки сотруднику ДПС

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