Суд оставил в силе приговор осужденному за госизмену Кара-Мурзе

Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда (Кара-Мурза признан в РФ иноагентом)

Первый апелляционный суд оставил в силе приговор, вынесенный публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), его приговорили к 25 годам лишения свободы по статье о госизмене, также его обвинили в ряде других преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Кара-Мурзы и постановил решение первой инстанции оставить без изменения", – сказали в суде.

Отмечается, что жалоба, направленная адвокатами публициста, не была удовлетворена.

17 апреля этого года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в государственной измене, распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ и руководстве нежелательной организацией.

После этого Великобритания ввела санкции против пятерых граждан РФ в связи с произошедшим. Как отметили в министерстве иностранных дел страны, под ограничения подпали судья Елена Ленская, следователи Денис Колесников и Андрей Задачин, сотрудники ФСБ РФ Константин Кудрявцев и Александр Самофал.

МИД Великобритании также назвал дело против Кара-Мурзы "политически мотивированным".

На фоне вынесенного публицисту приговора Литва внесла в список нежелательных лиц 15 россиян, являющихся работниками правоохранительной системы и имеющих отношение к делу Кара-Мурзы.

Согласно законам страны, данным гражданам будет запрещено въезжать на территорию Литвы в течение 5 лет.



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