Экс-депутата Госдумы Егиазаряна приговорили к семи годам колонии заочно

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Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии бывшего депутата Госдумы из фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 7 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Также находящегося сейчас в США экс-парламентария обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. К пяти годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей родной брат Ашота Артем.

Также к четырем годам тюрьмы и штрафу в 400 тысяч рублей приговорены помощник Егиазаряна Виталий Гогохия и гендиректор ЗАО "Центурион альянс" – МТК "Европарк" Максим Клочин.

Сохраняется арест на недвижимость, денежные средства и акции подсудимых, торговый центр "Европарк" и 100% акций ЗАО "Центурион альянс".

По версии следствия, Егиазарян незаконно присвоил себе акции и наличные средства на общую сумму свыше 7 миллиардов рублей. В 2010 году его лишили депутатской неприкосновенности.

В отношении Егиазаряна завели три уголовных дела. В 2013 году Минюст США отказал Генпрокуратуре РФ выдать бывшего депутата.