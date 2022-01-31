СК попросил арестовать устроившего взрыв на территории монастыря в Серпухове

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Устроившему взрыв в гимназии на территории монастыря в подмосковном Серпухове Владиславу Струженкову предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

"В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Струженкова В. А. о заключении под стражу", – цитирует пресс-секретаря Басманного суда Москвы ТАСС.

Уточняется, что Струженков был серьезно ранен в результате взрыва и с декабря прошлого года находился в больнице.

13 декабря 2021 года в серпуховском женском монастыре сработало взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии.

Сообщалось, что причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями. В результате взрыва пострадали 10 детей.

