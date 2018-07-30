Сестрам Хачатурян продлили срок задержания по делу об убийстве отца

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В понедельник, 30 июля, Останкинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания сестрам Хачатурян, подозреваемых в убийстве отца – 57-летнего Михаила Хачатуряна. Заседание проходило в закрытом для прессы режиме.

При этом следствие ужесточило обвинение. Изначально уголовное дело возбудили по статье "Убийство без отягчающих обстоятельств", наказание по которой составляет до 15 лет лишения свободы.

Однако, согласно представленным в суд материалам, девушкам вменили обвинение по статье "Убийство в составе группы лиц", которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Мужчину с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди обнаружили вечером 27 июля на лестничной клетки дома на Алтуфьевском шоссе. Подозреваемыми по делу об убийстве выступают три дочери погибшего – 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина. Девушки сразу признали свою вину и рассказали следователям о напряженных отношениях с отцом, который, по их словам, долгое время издевался над ними.

По данным СМИ, в день убийства отец пытался зарезать дочерей. Он успел ранить старшую дочь, но в этот момент самая младшая набросилась на него, отобрала оружие и несколько раз ударила в шею и грудь. От полученных ран мужчина скончался.

У одной из сестер медики диагностировали колото-резаную рану бедра, ушибы бедра и предплечья.

Громкое дело об убийстве активно обсуждают в интернете. Почти сразу после происшествия в Сети были опубликованы аудиосообщения, которые отец отправлял одной из дочерей. Почти все оно состоит из нецензурной лексики и угроз в адрес девушки.

Останкинский суд Москвы рассматривает дело троит сестер Хачатурян 30 июля



Как рассказали телеканалу Москва 24 соседи семьи Хачатурян, убитый не только употреблял наркотики, но и продавал их. Жильцы подъезда дома, где произошло убийство, неоднократно видели отца семейства в "неадекватном" состоянии. Некоторым соседям мужчина открыто угрожал оружием.

По словам одноклассницы одной из сестер, из окон квартиры, где проживали девочки, постоянно слышались крики и ссоры, а сами девочки редко появлялись в школе из-за синяков и ссадин, полученных после общения с отцом.

По информации СМИ, мать девочек Михаил Хачатурян выгнал еще несколько лет назад. Сестры поддерживали с ней отношения, однако боялись сообщать ей о происходящем дома.

Несмотря на всю неоднозначность случившегося, специалисты считают, что полностью оправдаться в этом деле девушкам будет сложно. Однако, в любом случае, должны быть проведены судебные экспертизы, которые покажут, носило ли издевательство со стороны отца накопительный характер. Так как причинение смерти в состоянии аффекта – это уголовное наказание, а причинение смерти в состоянии необходимой обороны – это не преступление.