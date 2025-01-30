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Суд Нью-Йорка приговорил бывшего сенатора Боба Менендеса к 11 годам тюрьмы, признав политика виновным в коррупции, взяточничестве и лоббировании интересов иностранных государств. Об этом пишет New York Post.

Менендес занимал должность сенатора от Нью-Джерси на протяжении 18 лет. Он был осужден по 16 пунктам обвинения, включая использование своего влияния для лоббирования интересов Египта и некоторых бизнесменов. Во время обыска в его доме правоохранители нашли 150 тысяч долларов в золотых слитках и еще 480 тысяч долларов наличными.

Прокуратура запрашивала для Менендеса 15 лет лишения свободы, отмечая беспрецедентный характер его преступлений. Адвокаты экс-сенатора, в свою очередь, просили суд смягчить наказание, ссылаясь на возраст политика – 71 год, а также разрушенную карьеру и тяжелые личные обстоятельства, в частности, болезнь его супруги. Сам Менендес расплакался во время заседания, умоляя судью о снисхождении.

Менендес прославился как один из главных инициаторов антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. В 2022 году он выдвигал различные меры, которые были направлены на "финансовый крах" экономики России, включая санкции против банков, энергетического сектора и прочие ограничения.

Ранее суд Льежа отказался продолжать рассмотрение дела против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она обвинялась в коррупции при закупке 1,8 миллиарда вакцин от COVID-19.

В начале января глава американской сталелитейной компании U. S. Steel Дэвид Бурритт обвинил Джо Байдена, занимавшего тогда пост президента США, в политической коррупции за блокирование сделки по покупке японской Nippon Steel.