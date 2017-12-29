Суд заочно приговорил Браудера к 9 годам заключения

29 декабря, 12:48
Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков
Основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера приговорили к девяти годам заключения. Решение принял Тверской суд столицы заочно. Подсудимый скрывается от правоохранительных органов.
Отмечается также, что с Браудера взыщут сумму неуплаченных налогов. "Гражданский иск удовлетворить: взыскать с Барудера и Ивана Черкасова (второй подсудимый – ред.) солидарно 4 миллиарда 200 миллионов рублей", – цитирует судью РИА Новости.
Сообщалось также, что Браудер получил разрешение на въезд в США. Ранее он заявлял, что его визу закрыли и предполагал, что это связано с появлением его имени в списках Интерпола.
Сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обвинялся неуплате налогов. В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемый фальсифицировал налоговые документы. В марте 2013 года он был заочно арестован. Также Браудер проходил обвиняемым по еще одному делу – о незаконной покупке акций "Газпрома" в обход российских законов, а в 2017-м завершилось расследование его дела.
Аудитор фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский был задержан оперативниками управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы 24 ноября 2008 года. В течение 11 месяцев Магнитский находился в СИЗО "Бутырка", а 16 ноября 2009 года скончался в СИЗО "Матросская тишина".
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