Прокурор запросил 14 лет колонии для экс-министра финансов Подмосковья

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Гособвинение просит приговорить к 14 годам колонии общего режима бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Его обвиняют в хищении более 14 миллиардов рублей, передает Агентство "Москва".

"Прошу признать Кузнецова виновным и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима", – сказал прокурор.

Кузнецов занимал должность министра более восьми лет. В июле 2008 года он уволился и уехал из России. Позднее выяснилось, что он имел двойное гражданство – РФ и США, хотя это было запрещено законом о госслужбе.

В 2010 году следователи сообщили о возбуждении первого уголовного дела. По данным следствия, из-за действий Кузнецова и его сообщников правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтранстинвест" был причинен ущерб на сумму более 14 миллиардов рублей.

Государственные деньги экс-чиновник отмывал через фирмы-однодневки. В итоге Кузнецов приобрел восемь участков в Подмосковье, две квартиры в Москве, два автомобиля, а также несколько отелей во французском Куршевеле, которые оценили в 45 миллионов евро.

В августе Басманный суд продлил арест Кузнецову до 16 января 2020 года.

