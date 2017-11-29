Суд арестовал подозреваемого в избиении младенца в Наро-Фоминске

29 ноября, 18:52
Фото: ТАСС/Михаил Метцел
Суд подмосковного Наро-Фоминска арестовал мужчину, подозреваемого в избиении двухмесячного ребенка, передает телеканал Москва 24. Уточняется, что обвиняемый арестован до 26 января.
Ранее сообщалось о задержании родителей ребенка по подозрению в умышленном избиении малыша. Как пояснили следователи, 23 ноября новорожденного принесли на прием к дерматологу детской поликлиники с жалобой на появление синяков в области скулы. Осмотрев ребенка, врач посоветовал обратится к неврологу. Тот, в свою очередь, обнаружил на теле младенца множество повреждений, в том числе перелом левой ноги. После этого новорожденного госпитализировали в отделение реанимации Наро-Фоминской районной больницы №1.
По факту этого инцидента СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.
Помимо пострадавшего младенца, у родителей есть еще один ребенок, которому один год и семь месяцев. В Следственном комитете уточнили, что девушка родила ребенка, когда ей было 15 лет. В связи с этим следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье "половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".
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