Суд арестовал подозреваемого в избиении младенца в Наро-Фоминске

Фото: ТАСС/Михаил Метцел

Суд подмосковного Наро-Фоминска арестовал мужчину, подозреваемого в избиении двухмесячного ребенка, передает телеканал Москва 24. Уточняется, что обвиняемый арестован до 26 января.

Ранее сообщалось о задержании родителей ребенка по подозрению в умышленном избиении малыша. Как пояснили следователи, 23 ноября новорожденного принесли на прием к дерматологу детской поликлиники с жалобой на появление синяков в области скулы. Осмотрев ребенка, врач посоветовал обратится к неврологу. Тот, в свою очередь, обнаружил на теле младенца множество повреждений, в том числе перелом левой ноги. После этого новорожденного госпитализировали в отделение реанимации Наро-Фоминской районной больницы №1.

По факту этого инцидента СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.

Помимо пострадавшего младенца, у родителей есть еще один ребенок, которому один год и семь месяцев. В Следственном комитете уточнили, что девушка родила ребенка, когда ей было 15 лет. В связи с этим следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье "половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".