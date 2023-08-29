Онлайн-кинотеатр "Иви" получил штраф в 1 млн рублей за отсутствие плашки 18+

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Столичный Останкинский суд выписал штраф на 1 миллион рублей онлайн-кинотеатру "Иви" за отсутствие маркировки 18+ на четырех фильмах. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о фильмах "Маленькая Италия", "Доктор Т и его женщины", "Любовь, любовь, любовь" и "Начинающие". Представители сервиса поделились, что возрастные ограничения в картинах онлайн-кинотеатр повысил самостоятельно до 18+ еще весной.

"При этом в действующих прокатных удостоверениях от министерства культуры РФ возрастные категории этих фильмов все еще указаны как 12+ и 16+", – поделились в пресс-службе платформы.

Онлайн-кинотеатр добавил, что компания все еще работает с контентной базой и следит за корректной маркировкой всего контента.

Впервые сервис "Иви" получил штраф за демонстрацию ЛГБТ несовершеннолетним в середине июля. В тот момент неверная плашка с возрастным ограничением стояла на фильме "Идеальный незнакомец".

Представители кинотеатра подчеркивали, что проводят работы по ограничению доступа несовершеннолетним к фильмам и сериалам с содержанием сцен 18+. Второй протокол по этой же статье был составлен 17 июля.

Позже Роскомнадзор составил в отношении "Иви" третий по счету протокол в связи с отсутствием возрастной маркировки на фильмах с демонстрацией нетрадиционных отношений.

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