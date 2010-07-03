Суд освободил из-под стражи экс-финдиректора "Нота-банка"

15:28
15:28
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову. Ранее Останкинский районный суд приговорил ее к тюремному сроку по обвинению в присвоении 350 миллионов рублей.
"Приговор Останкинского суда изменить", – цитирует постановление Мосгорсуда Агентство "Москва". "Наказание Галине Марчуковой считать отбытым, освободить ее из-под стражи в зале суда", – огласил решение судья.
22 июля Мосгорсуд освободил из-под стражи сестру Галины Марчуковой Ларису, которая также была сотрудницей "Нота-банка". Ларисе Марчуковой зачли в отбытый срок домашнего ареста и время содержания под стражей с 23 мая по 22 июля 2019 года.
24 ноября 2015 года Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нота-банка". Арбитражный суд Москвы в январе 2016 года признал банк банкротом.
В марте 2019 года Останкинский суд вынес приговор экс-руководителям "Нота-банка" братьям Ерохиным за растрату и хищение более двух миллиардов рублей. Главным участником аферы назвали Дмитрия Ерохина, он получил 8,5 лет заключения. Его брата приговорили к шести годам.
Сестер Марчуковых задержали летом 2016 года, а весной 2017 года их перевели под домашний арест. 22 мая 2019 года суд приговорил Галину Марчукову к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей, а Ларису Марчукову – к трем годам и трем месяцам колонии с таким же штрафом. Кроме того, потерпевшая сторона заявила гражданский иск на 350 миллионов рублей. Обе сестры признали вину и пошли на сделку со следствием.
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