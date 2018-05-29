Экс-директора "Гоголь-центра" Малобродского снова госпитализировали

29 мая 2018, 15:19
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, обвиняемый по делу о хищении 133 миллионов рублей, снова попал в больницу. Он находится в кардиологическом центре.
"Малобродский просит отложить судебное заседание в связи с тем, что он госпитализирован сегодня утром в кардиологический центр имени Мясникова", – цитирует адвоката Ксению Карпинскую Агентство "Москва". В Басманном суде рассматривают просьбу СК ограничить обвиняемого в ознакомлении с материалами дела.
Ранее Малобродский попал в больницу прямо из зала суда, где рассматривался вопрос об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Суд отклонил ходатайство защиты и потом дважды отказывал в аналогичной просьбе следствию, несмотря на проблемы со здоровьем у обвиняемого. На сохранении ареста настаивала прокуратура.
Фигурантами дела "Седьмой студии" являются художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин, Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО "Седьмая студия" Нина Масляева.
Их обвиняют в завышении сведений о количестве и стоимости проводимых мероприятий, на которые выделялись деньги из федерального бюджета. Минкультуры России, как потерпевшая сторона, заявило иск о возмещении ущерба на сумму 133 миллиона рублей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: