Экс-директора "Гоголь-центра" Малобродского снова госпитализировали

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Бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, обвиняемый по делу о хищении 133 миллионов рублей, снова попал в больницу. Он находится в кардиологическом центре.

"Малобродский просит отложить судебное заседание в связи с тем, что он госпитализирован сегодня утром в кардиологический центр имени Мясникова", – цитирует адвоката Ксению Карпинскую Агентство "Москва". В Басманном суде рассматривают просьбу СК ограничить обвиняемого в ознакомлении с материалами дела.

Ранее Малобродский попал в больницу прямо из зала суда, где рассматривался вопрос об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Суд отклонил ходатайство защиты и потом дважды отказывал в аналогичной просьбе следствию, несмотря на проблемы со здоровьем у обвиняемого. На сохранении ареста настаивала прокуратура.

Фигурантами дела "Седьмой студии" являются художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин, Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО "Седьмая студия" Нина Масляева.

Их обвиняют в завышении сведений о количестве и стоимости проводимых мероприятий, на которые выделялись деньги из федерального бюджета. Минкультуры России, как потерпевшая сторона, заявило иск о возмещении ущерба на сумму 133 миллиона рублей.