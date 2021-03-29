Суд признал законным приговор украинскому экс-футболисту, осужденному в РФ за шпионаж

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил законность приговора бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, осужденному в РФ за шпионаж. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь суда Любовь Буданова уточнила, что суд выслушал мнения сторон и отклонил жалобу защиты. Таким образом, судебное решение вступило в силу.

Василенко осудили на 12 лет колонии за шпионаж в пользу Украины в декабре 2020 года. Материалы дела обвиняемого засекречены. Подробности и суть обвинений, вменяемых бывшему футболисту, не разглашаются.

Василенко был защитником в украинских командах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь), "Дружба" (Бердянск). Он выступал за футбольные клубы с 1992 по 2001 год.