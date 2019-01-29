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21:35

Ростовчан осудили за разбойные нападения на московские квартиры

суды криминал

21:35

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Фото: ТАСС/ Интерпресс/ Александр Тарасенков

Рецидивистов, которые совершили разбойные нападения на квартиры жителей Москвы, приговорили к длительным срокам заключения.

Московский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении четверых жителей Ростовской области: Олега Хона, Максима Буркова, Ивана Соловьева и Анатолия Копытовского.

"В зависимости от роли и степени участия они осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ "Создание и участие в устойчивой вооруженной группе", п. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой", ч. 3 ст. 222 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное организованной группой", – сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

С апреля по сентябрь 2016 года они совершили три разбойных нападения на квартиры. Одной из потерпевших стала 14-летняя девочка.

Задержать преступников удалось 27 сентября 2016 года. Их задержали во время очередного налета на квартиру на улице Малые Каменщики благодаря бдительности одного из местных жителей. Злоумышленники похитили деньги и имущество на общую сумму более 4 миллионов рублей. С учетом позиции обвинения их приговорили к 10-14 годам в колонии строгого режима.

суды криминал

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