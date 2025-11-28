Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 07:01

Политика

Суд изъял имущество экс-замглавы Ростехнадзора Фролова на 1,6 млрд рублей

Фото: depositphotos/belchonock

Нагатинский районный суд Москвы изъял у бывшего замглавы Ростехнадзора Дмитрия Фролова и аффилированных с ним лиц имущество общей стоимостью более 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Таким образом суд полностью удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры. По ходатайству прокурора решение суда подлежит к немедленному исполнению.

Как установили правоохранители, с 2012 по 2023 год Фролов приобрел на неподтвержденные доходы более 40 объектов недвижимости премиум сегмента, оформив их на своих родственников и прочих лиц. Кроме того, он купил 7 машин общей стоимостью свыше 500 миллионов рублей.

К примеру, он приобрел земельный участок с домом на берегу Пестовского водохранилища в Московской области в элитном коттеджном поселке "Лазурный берег". Стоимость участка превышает 100 миллионов рублей. Он оформил эту недвижимость на свою мать.

Также Фролов купил более 40 наименований ценных бумаг, в частности, иностранных эмитентов на общую сумму не менее 800 миллионов рублей.

Он был уволен с должности в июле 2024 года. Генпрокуратура предъявила иск об обращении его имущества в доход государства, поскольку экс-чиновник не смог предоставить доказательства покупки имущества на законные доходы.

Ранее Таганский суд Москвы заключил под стражу бывшего вице-президента компании "Оборонстрой" Ирину Ясакову по делу от мошенничестве в особо крупном размере.

Мера пресечения была избрана Ясаковой 21 ноября. По предварительным данным, ее подозревают в мошенничестве с 786 миллионами рублей во время банкротства компании в 2021 году.

"Московский патруль": экс-судья Мазалова приговорена к году принудительных работ

Читайте также


судыполитика

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика