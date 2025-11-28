Суд изъял имущество экс-замглавы Ростехнадзора Фролова на 1,6 млрд рублей

Фото: depositphotos/belchonock

Нагатинский районный суд Москвы изъял у бывшего замглавы Ростехнадзора Дмитрия Фролова и аффилированных с ним лиц имущество общей стоимостью более 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Таким образом суд полностью удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры. По ходатайству прокурора решение суда подлежит к немедленному исполнению.

Как установили правоохранители, с 2012 по 2023 год Фролов приобрел на неподтвержденные доходы более 40 объектов недвижимости премиум сегмента, оформив их на своих родственников и прочих лиц. Кроме того, он купил 7 машин общей стоимостью свыше 500 миллионов рублей.

К примеру, он приобрел земельный участок с домом на берегу Пестовского водохранилища в Московской области в элитном коттеджном поселке "Лазурный берег". Стоимость участка превышает 100 миллионов рублей. Он оформил эту недвижимость на свою мать.

Также Фролов купил более 40 наименований ценных бумаг, в частности, иностранных эмитентов на общую сумму не менее 800 миллионов рублей.

Он был уволен с должности в июле 2024 года. Генпрокуратура предъявила иск об обращении его имущества в доход государства, поскольку экс-чиновник не смог предоставить доказательства покупки имущества на законные доходы.

