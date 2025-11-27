Мосгорсуд на два месяца снизил срок основательнице ювелирного дома Darvol Спиридоновой

Фото: телеграм-канал "112"

Мосгорсуд на два месяца снизил срок наказания за мошенничество основательнице ювелирного дома Darvol Дарье Спиридоновой. Об этом в суде рассказали РИА Новости.

"Апелляционная инстанция назначила наказание в виде 6 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – заявили в суде.

Ранее Спиридонова получила 7 лет колонии общего режима. Следствие установило, что она путем обмана получила от 19 потерпевших 200 миллионов рублей. В компании пострадавшим обещали прибыль от сделок с драгоценными камнями, однако этого не произошло.

Спиридонову признали виновной в совершении 19 эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Три года она не сможет занимать должности, которые связаны с управленческой или административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях.

