Суд Москвы дал 7 лет колонии основательнице ювелирного дома Darvol Спиридоновой

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Основательница ювелирного дома Darvol Дарья Спиридонова получила 7 лет колонии общего режима за мошенничество, передает прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Установлено, что Спиридонова, будучи генеральным директором, обманом получила от 19 потерпевших 200 миллионов рублей. Пострадавшим обещали прибыль от сделок с драгоценными камнями, но этого не произошло.

Спиридонова признана виновной в совершении 19 эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размере. Подсудимую взяли под стражу в зале суда.

Ее также на 3 года лишили права занимать должности, связанные с управленческой или административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размерк. Шульцева арестовали на срок 1 месяц 30 суток. Защита и обвиняемый при этом ходатайствовали об избрании иной меры пресечения.