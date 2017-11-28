Прокуратура считает, что Сулейман Керимов должен находиться в тюрьме

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Российский сенатор Сулейман Керимов, которого задержали во Франции по обвинению в отмывании денег и неуплате налогов, должен быть заинтересован в выполнении требований судьи, назначившего ему меру пресечения. Такое мнение высказал прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. Он же заявил, что прокуратура продолжит настаивать: сенатор должен находиться под стражей.

"Я считаю, что он должен быть заинтересован в выполнении этого требования. И вплоть до настоящего времени он его выполнял", – цитирует РИА Новости ответ представителя французской прокуратуры на вопрос о том, является ли сенатор в полицию, как было предписано ему судом.

Прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда о выборе меры пресечения российскому сенатору. Как подчеркнул Прэтр, прокуратура считает, что Керимов "должен находиться в тюрьме", ввиду того, что "назначенные меры контроля не соответствуют масштабу личности и этого дела, не сообразны всей ситуации".

Апелляцию прокуратуры Ниццы рассмотрят в суде Экс-ан-Прованса. Решение объявят в течение нескольких дней, добавил Прэтр.

При этом на вопрос о нынешнем местонахождении Керимова Прэтр ответил расплывчато, сообщив, что сенатор находится "где-то в департаменте Приморские Альпы".

Ранее сообщалось, что сенатор Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. Его обвинили в отмывании денег и неуплате налогов. В Кремле заявили, что намерены продолжить защищать интересы сенатора.

По решению суда, Керимов был выпущен под залог. Сумма залога составила пять миллионов евро. Кроме того, согласно требованиям французских властей, политику запретили покидать пределы департамента Приморские Альпы.